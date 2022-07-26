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Германия передала Украине три РСЗО MARS-II

"Европейская правда"Вторник, 26 июля 2022, 16:22
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Исправлено 16:27. В предыдущей версии новости утверждалось, что Германия уже передала Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, но в обновленном сообщении источники уточняется, что они только готовятся к отправке. Приносим свои извинения за ошибку.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во вторник заявила, что Берлин передал Украине три обещанные реактивные системы залпового огня MARS-II.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Кроме того, Украина получила от Германии три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

Дополнено 17:25. В то же время источник "Украинской правды" в Минобороны утверждает, что Украина пока не получила немецкие MARS-II.

Также Германия, по словам Ламбрехт, осенью готовится передать Украине три самоходных артиллерийских установки, системы противовоздушной обороны IRIS-T (по данным СМИ, Украина решила приобрести 11 таких систем) и три бронированных ремонтно-эвакуационных машины.

Вчера стало известно, что Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.

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Напомним, о том, что Украина получит три реактивных системы залпового огня от Германии, стало известно в июне после третьей встречи Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

В последние недели Берлин не раз критиковали из-за медленных поставок оружия Украине, в частности из-за так называемой схемы кругового обмена. Немецкие чиновники сами признавали проблемы со снабжением.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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