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Дружина Шредера каже, що він поїхав у Росію домовлятися про газ

Вівторок, 26 липня 2022, 17:06

Дружина колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера – Со Йон Шредер-Кім – у вівторок підтвердила, що той поїхав із візитом у Москву, а його метою є домовитися з Росією з енергетичних питань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шредер-Кім розповіла в коментарі Spiegel.

Відповідаючи на питання, що саме ексканцлер Німеччини робить у Росії, вона сказала: "Він не на канікулах, а проводить переговори щодо енергетичної політики в Москві".

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За даними Spiegel, Шредер прибув до Москви в суботу через Баку й має відлетіти сьогодні, у вівторок. Він нібито має вести переговори щодо постачання російського газу трубопроводом "Північний потік-1".

Раніше речник німецького уряду сказав, що відомство федерального канцлера не причетне до поїздки Герхарда Шредера до Москви.

Із ким саме вестиме переговори Шредер, невідомо, але раніше речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков не виключив зустрічі колишнього канцлера Німеччини з президентом РФ. Востаннє Шредер був у Росії у травні й говорив із Путіним про війну в Україні.

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Колишній лідер Німеччини засудив вторгнення як невиправдане, але не критикував Путіна. Ця позиція викликала різку критику з боку всього політичного спектра Німеччини.

Він також продовжував обіймати прибуткові посади в російських енергетичних гігантах, поки громадський і політичний тиск не змусив його відмовитися від них.

Нагадаємо, в понеділок "Газпром" заявив, що з середи поставки газу до Європи знову скоротяться вдвічі, лише до 20% потужності газопроводу "Північний потік-1", через необхідність зупинити ще одну турбіну.

Теми: РосіяНімеччинагаз
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