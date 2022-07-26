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Жена Шредера говорит, что он уехал в Россию договариваться о газе

Вторник, 26 июля 2022, 17:06

Жена бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера – Со Йон Шредер-Ким – во вторник подтвердила, что тот уехал с визитом в Москву, а его цель – договориться с Россией по энергетическим вопросам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шредер-Ким рассказала в комментарии Spiegel.

Отвечая на вопрос, что именно экс-канцлер Германии делает в России, она сказала: "Он не на каникулах, а проводит переговоры по энергетической политике в Москве".

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По данным Spiegel, Шредер прибыл в Москву в субботу через Баку и должен улететь сегодня, во вторник. Он якобы должен вести переговоры по поставке российского газа по трубопроводу "Северный поток-1".

Ранее представитель германского правительства сказал, что ведомство федерального канцлера не причастно к поездке Герхарда Шредера в Москву.

С кем именно будет вести переговоры Шредер, неизвестно, но ранее спикер Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил встречи бывшего канцлера Германии с президентом РФ. В последний раз Шредер был в России в мае и говорил с Путиным о войне в Украине.

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Бывший лидер Германии осудил вторжение как неоправданное, но не критиковал Путина. Эта позиция вызвала резкую критику со стороны всего политического диапазона Германии.

Он также продолжал занимать прибыльные должности в российских энергетических гигантах, пока общественное и политическое давление не заставило его отказаться от них.

В понедельник "Газпром" заявил, что со среды поставки газа в Европу снова сократятся вдвое, лишь до 20% мощности газопровода "Северный поток-1" из-за необходимости остановить еще одну турбину.

Темы: РосcияГерманиягаз
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