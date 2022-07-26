У Києві відновили контактну мережу, знищену окупантами, – пустять тролейбуси

На проспекті Перемоги у Києві відновили тролейбусну контактну мережу, яка була зруйнована внаслідок збройної агресії Росії проти України, з 27 липня відновлять рух тролейбусів.

Джерело: Київська міська військова адміністрація з посилання на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника

Пряма мова Поворозника: "27 липня відновлять роботу тролейбуси №№ 5, 7 та розпочне роботу новий

тролейбусний маршрут № 5Д".

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Деталі: У зв’язку з відновленням контактної мережі організують рух тролейбусів:

№5 від вулиці Білицької до станції метро "Площа Льва Толстого" за постійною схемою;

№ 7 від вулиці Чорнобильської до станції метро "Площа Льва Толстого" за постійною схемою;

№ 5Д від проспекту Свободи до станції метро "Площа Льва Толстого".

Водночас повідомляється, що рух тимчасового тролейбусного маршруту № 5А від вулиці Білицької до вулиці Чорнобильської припиняється.