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В Киеве возобновили контактную сеть, уничтоженную оккупантами, – пустят троллейбусы

Вторник, 26 июля 2022, 17:14
В Киеве возобновили контактную сеть, уничтоженную оккупантами, – пустят троллейбусы
Фото kyivcity.gov.ua

На проспекте Победы в Киеве возобновили троллейбусную контактную сеть, разрушенную в результате вооруженной агрессии России против Украины, с 27 июля возобновят движение троллейбусов.

Источник: Киевская городская военная администрация со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника

Прямая речь Поворозника: "27 июля возобновят работу троллейбусы №№ 5, 7 и начнет работу новый троллейбусный маршрут №5Д".

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Детали: В связи с восстановлением контактной сети организуют движение троллейбусов:

  • №5 от улицы Белицкой до станции метро "Площадь Льва Толстого" по постоянной схеме;
  • №7 от улицы Чернобыльской до станции метро "Площадь Льва Толстого" по постоянной схеме;
  • №5Д от проспекта Свободы до станции метро "Площадь Льва Толстого".

В то же время, сообщается, что движение временного троллейбусного маршрута № 5А от улицы Белицкой до улицы Чернобыльской прекращается.

Темы: Киеввойнатранспорт
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