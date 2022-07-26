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На Миколаївщині знищили російський дрон-камікадзе

Ірина БалачукВівторок, 26 липня 2022, 17:59
На Миколаївщині знищили російський дрон-камікадзе
Знищений ворожий безпілотник. Фото Повітряних сил ЗСУ з Facebook

26 липня захисники знищили російський безпілотник, який намагався атакувати радіолокаційну станцію у Миколаївській області.

Джерело: командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно командування Повітряних Сил ЗСУ: "26 липня воїни Повітряного командування "Південь" збили ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині".

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Деталі: За даними повітряників, максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. А дальність дії – 40 км.

Захисники також показали фото уламків знищеного ворожого безпілотника.  

Теми: Миколаївська областьвійна
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