В Николаевской области уничтожили российский дрон-камикадзе

26 июля защитники уничтожили российский беспилотник, пытавшийся атаковать радиолокационную станцию ​​в Николаевской области.

Источник: командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно командование Воздушных Сил ВСУ: "26 июля воины Воздушного командования "Юг" сбили ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", пытавшийся атаковать радиолокационную станцию ​​в Николаевской области".

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Детали: По данным Воздушных сил, максимальная скорость дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели. А дальность действия – 40 км.

Защитники также показали фото обломков уничтоженного вражеского беспилотника.