В Николаевской области уничтожили российский дрон-камикадзе
Вторник, 26 июля 2022, 17:59
26 июля защитники уничтожили российский беспилотник, пытавшийся атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.
Источник: командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook
Дословно командование Воздушных Сил ВСУ: "26 июля воины Воздушного командования "Юг" сбили ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", пытавшийся атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области".
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Детали: По данным Воздушных сил, максимальная скорость дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели. А дальность действия – 40 км.
Защитники также показали фото обломков уничтоженного вражеского беспилотника.