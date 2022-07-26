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В Николаевской области уничтожили российский дрон-камикадзе

Ирина БалачукВторник, 26 июля 2022, 17:59
В Николаевской области уничтожили российский дрон-камикадзе
Уничтоженный вражеский беспилотник. Фото Воздушных сил ВСУ c Facebook

26 июля защитники уничтожили российский беспилотник, пытавшийся атаковать радиолокационную станцию ​​в Николаевской области.

Источник: командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно командование Воздушных Сил ВСУ: "26 июля воины Воздушного командования "Юг" сбили ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", пытавшийся атаковать радиолокационную станцию ​​в Николаевской области".

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Детали: По данным Воздушных сил, максимальная скорость дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели. А дальность действия – 40 км.

Защитники также показали фото обломков уничтоженного вражеского беспилотника.

Темы: Николаевская областьвойна
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