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Російські військові проведуть навчання "Схід-2022", хочуть "відпрацювати" застосування військ

"Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 18:03
Фото: Міноборони РФ

Міністерство оборони Росії оголосило про проведення військових навчань "Схід-2022" із військами східного військового округу, які пройдуть з 30 серпня по 5 вересня.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА "Новости"

Дослівно: "У період із 30 серпня по 5 вересня 2022 року з військами (силами) Східного військового округу під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації проводиться стратегічне командно-штабне навчання "Схід-2022".

Деталі: Повідомляється, що військові РФ будуть відпрацьовувати застосування угруповань військ при забезпеченні військової безпеки у Східному регіоні.

Окрім військ до цих навчань буде залучено частину сил повітряно-десантних військ, дальньої авіації та військово-транспортної авіації.

Також в Міноборони РФ переконують, що не проводять мобілізацію для військового поповнення в Україні. Начебто залучається лише частина ЗС Росії, чисельність яких достатня для загарбницької війни.

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Теми: Росія
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