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Российские военные проведут учения "Восток-2022", хотят "отработать" применение войск

"Украинская правда"Вторник, 26 июля 2022, 18:03
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России объявило о проведении военных учений "Восток-2022" с войсками восточного военного округа, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА "Новости"

Дословно: "В период с 30 августа по 5 сентября 2022 г. с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации проводится стратегическое командно-штабное обучение "Восток-2022".

Детали: Сообщается, что военные РФ будут отрабатывать применение группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе.

Кроме войск к этим учениям будет привлечена часть сил воздушно-десантных войск, дальней авиации и военно-транспортной авиации.

Также в Минобороны РФ уверяют, что не проводят мобилизацию для военного пополнения в Украине. Якобы привлекается лишь часть ВС России, численность которых достаточна для захватнической войны.

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