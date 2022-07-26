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Путін просить Ердогана залучити Росію до виробництва Bayraktar – CNN Türk

Мазуренко Альона Вівторок, 26 липня 2022, 19:02
ПУТІН ТА ЕРДОГАН, РІА НОВОСТИ

Президент РФ Володимир Путін просив турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана допомогти відкрити завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar. 

Джерело: CNN Türk

Деталі: Повідомляється, що Ердоган розповів на партійній нараді 25 липня, що Путін звернувся до нього під час зустрічі в Тегерані із пропозицією укласти угоду з турецькою фірмою Baykar.

Пряма мова Ердогана: "Путін каже: "Давайте працювати разом з Baykar". Об’єднані Арабські Емірати пропонують побудувати в себе завод з виробництва БПЛА".

Деталі: Зазначається, що Росія та Об'єднані Арабські Емірати хочуть працювати з компанією Baykar, творцем Bayraktar та БПЛА Akıncı.

Ердоган розповів своїм колегам по партії про бажання РФ та ОАЕ відкрити в себе заводи з виробництва турецьких дронів.

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Теми: байрактарТуреччинаПутінРосія
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