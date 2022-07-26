Путін просить Ердогана залучити Росію до виробництва Bayraktar – CNN Türk
Президент РФ Володимир Путін просив турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана допомогти відкрити завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar.
Джерело: CNN Türk
Деталі: Повідомляється, що Ердоган розповів на партійній нараді 25 липня, що Путін звернувся до нього під час зустрічі в Тегерані із пропозицією укласти угоду з турецькою фірмою Baykar.
Пряма мова Ердогана: "Путін каже: "Давайте працювати разом з Baykar". Об’єднані Арабські Емірати пропонують побудувати в себе завод з виробництва БПЛА".
Деталі: Зазначається, що Росія та Об'єднані Арабські Емірати хочуть працювати з компанією Baykar, творцем Bayraktar та БПЛА Akıncı.
Ердоган розповів своїм колегам по партії про бажання РФ та ОАЕ відкрити в себе заводи з виробництва турецьких дронів.
Нагадаємо:
- У квітні Росія поскаржилася Туреччині на продаж Україні безпілотників Bayraktar TB2, які стали одним із найбільш ефективних засобів у протистоянні російській агресії.
- Раніше виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж безпілотників Bayraktar Росії та підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і незалежність.