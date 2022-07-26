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Путин просит Эрдогана привлечь Россию к производству Bayraktar – CNN Türk

Мазуренко Алена Вторник, 26 июля 2022, 19:02
ПУТИН И ЭРДОГАН, РИА НОВОСТИ

Президент РФ Владимир Путин просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана помочь открыть завод по производству ударных беспилотников Bayraktar. 

Источник: CNN Türk

Детали: Сообщается, что Эрдоган рассказал на партийном совещании 25 июля, что Путин обратился к нему во время встречи в Тегеране с предложением заключить сделку с турецкой фирмой Baykar.

Прямая речь Эрдогана: "Путин говорит: "Давайте работать вместе с Baykar". Объединенные Арабские Эмираты предлагают построить у себя завод по производству БПЛА".

Детали: Отмечается, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты хотят работать с компанией Baykar, создателем Bayraktar и БПЛА Akıncı.

Эрдоган рассказал своим коллегам по партии о желании РФ и ОАЭ открыть у себя заводы по производству турецких дронов.

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Темы: байрактарТурцияПутинРосcия
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