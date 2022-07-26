Путин просит Эрдогана привлечь Россию к производству Bayraktar – CNN Türk
Президент РФ Владимир Путин просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана помочь открыть завод по производству ударных беспилотников Bayraktar.
Источник: CNN Türk
Детали: Сообщается, что Эрдоган рассказал на партийном совещании 25 июля, что Путин обратился к нему во время встречи в Тегеране с предложением заключить сделку с турецкой фирмой Baykar.
Прямая речь Эрдогана: "Путин говорит: "Давайте работать вместе с Baykar". Объединенные Арабские Эмираты предлагают построить у себя завод по производству БПЛА".
Детали: Отмечается, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты хотят работать с компанией Baykar, создателем Bayraktar и БПЛА Akıncı.
Эрдоган рассказал своим коллегам по партии о желании РФ и ОАЭ открыть у себя заводы по производству турецких дронов.
Напомним:
- В апреле Россия пожаловалась Турции на продажу Украине беспилотников Bayraktar TB2, ставших одним из самых эффективных средств в противостоянии российской агрессии.
- Ранее исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.