Путин просит Эрдогана привлечь Россию к производству Bayraktar – CNN Türk

Президент РФ Владимир Путин просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана помочь открыть завод по производству ударных беспилотников Bayraktar.

Источник: CNN Türk

Детали: Сообщается, что Эрдоган рассказал на партийном совещании 25 июля, что Путин обратился к нему во время встречи в Тегеране с предложением заключить сделку с турецкой фирмой Baykar.

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Прямая речь Эрдогана: "Путин говорит: "Давайте работать вместе с Baykar". Объединенные Арабские Эмираты предлагают построить у себя завод по производству БПЛА".

Детали: Отмечается, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты хотят работать с компанией Baykar, создателем Bayraktar и БПЛА Akıncı.

Эрдоган рассказал своим коллегам по партии о желании РФ и ОАЭ открыть у себя заводы по производству турецких дронов.

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