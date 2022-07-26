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В Угорщині створили новий орган із "особливими повноваженнями" на чолі з Орбаном

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 19:21

Під керівництвом прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у вівторок було створено новий орган – Раду оборони, яка має "особливі повноваження" для "захисту безпеки й суверенітету" країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Origo.

За словами речника угорського прем’єр-міністра Берталана Хаваші, через тривалу війну в Україні та економічну кризу в Європі, міграційний тиск, "потрібно приділити особливу увагу захисту безпеки й суверенітету Угорщини в найближчі роки".

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Рада оборони відповідатиме за звітування з питань національної й громадської безпеки, прикордонного контролю, національної оборони, питань біженців, запобігання надзвичайним ситуаціям, протидії тероризму тощо.

Орган очолюватиме прем’єр-міністр, а до його складу будуть входити міністр, відповідальний за офіс глави уряду, міністри внутрішніх справ, оборони, закордонних справ, а також головний радник уряду з національної безпеки.

Засідатиме Рада оборони Угорщини щонайменше раз на два тижні, але може здійснювати позачергові засідання на вимогу будь-якого із членів. Зазначається, що вона "матиме особливі повноваження щодо ухвалення урядових рішень".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, наприкінці травня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про надзвичайний стан через війну в Україні. А в липні керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш оголосив про запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці.

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Теми: УгорщинаУкраїна
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