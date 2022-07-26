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В Венгрии создали новый орган с "особыми полномочиями" во главе с Орбаном

"Европейская правда"Вторник, 26 июля 2022, 19:21

Под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во вторник был создан новый орган – Совет обороны, обладающий "особыми полномочиями" для "защиты безопасности и суверенитета" страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Origo.

По словам представителя венгерского премьер-министра Берталана Хаваши, из-за длительной войны в Украине и экономического кризиса в Европе, миграционное давление, "нужно уделить особое внимание защите безопасности и суверенитету Венгрии в ближайшие годы".

Совет обороны будет отвечать за отчеты по вопросам национальной и общественной безопасности, пограничного контроля, национальной обороны, беженцев, предотвращения чрезвычайных ситуаций, противодействия терроризму и так далее.

Орган будет возглавлять премьер-министр, а в его состав будут входить министр, ответственный за офис главы правительства, министры внутренних дел, обороны, иностранных дел, а также главный советник правительства по национальной безопасности.

Совет обороны Венгрии будет заседать по меньшей мере раз в две недели, но может проводить внеочередные заседания по требованию любого из членов. Отмечается, что она "будет иметь особые полномочия по принятию правительственных решений".

Напомним, в конце мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о чрезвычайном положении из-за войны в Украине. А в июле руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш объявил о введении чрезвычайной ситуации в энергетике.

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Темы: ВенгрияУкраина
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