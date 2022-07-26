Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Венгрии создали новый орган с "особыми полномочиями" во главе с Орбаном

"Европейская правда"Вторник, 26 июля 2022, 19:21

Под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во вторник был создан новый орган – Совет обороны, обладающий "особыми полномочиями" для "защиты безопасности и суверенитета" страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Origo.

По словам представителя венгерского премьер-министра Берталана Хаваши, из-за длительной войны в Украине и экономического кризиса в Европе, миграционное давление, "нужно уделить особое внимание защите безопасности и суверенитету Венгрии в ближайшие годы".

Реклама:

Совет обороны будет отвечать за отчеты по вопросам национальной и общественной безопасности, пограничного контроля, национальной обороны, беженцев, предотвращения чрезвычайных ситуаций, противодействия терроризму и так далее.

Орган будет возглавлять премьер-министр, а в его состав будут входить министр, ответственный за офис главы правительства, министры внутренних дел, обороны, иностранных дел, а также главный советник правительства по национальной безопасности.

Совет обороны Венгрии будет заседать по меньшей мере раз в две недели, но может проводить внеочередные заседания по требованию любого из членов. Отмечается, что она "будет иметь особые полномочия по принятию правительственных решений".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в конце мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о чрезвычайном положении из-за войны в Украине. А в июле руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш объявил о введении чрезвычайной ситуации в энергетике.

Читайте также: Разворот Орбана: как новое правительство и чрезвычайное положение должны изменить курс Венгрии.

Темы: ВенгрияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Венгрия
Орбан упрекнул Запад касательно Украины: Украинцы умирают, а мы их финансируем
Венгрия собирается продлить запрет на ввоз зерна из Украины
Зеленский встретился с президентом Венгрии: поговорили о Закарпатье
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: