У Литві почали дискусію про російських та українських авторів у шкільній програмі

У Литві почали дискусію про те, щоб скоротити перелік творів російських авторів у списку рекомендованої літератури для школярів, та додати туди принаймні деяких українських.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі LRT.

Громадські активісти звернули увагу на те, що у списку рекомендованих творів дуже багато класиків російської літератури, навіть більше, ніж торік, тоді як українських там немає зовсім.

У Національному агентстві з питань освіти прокоментували, що список формується не за національними критеріями, а художньою цінністю.

Представник асоціації "Lituanistu sambūris" ("Спілка литовців") Даріус Куоліс, який порушив це питання, каже, що не заперечує значущість класиків російської літератури, але загальна кількість їхніх творів у списку "дивує".

"Безперечно, литовських школярів потрібно знайомити з такими класиками як Достоєвський, але зростання кількості російських авторів дивує. Українських авторів туди також пропонували, але для них місця не знайшлося", - зазначає він.

На його думку, відповідь профільного органу з посиланням на критерії художньої цінності "шокує".

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"Якщо у списку є тексти Барака Обмами, то хіба справді неможливо включити твори Тараса Шевченка? Чи авторів, яких зараз номінують на Нобелівську премію", - зауважив Куоліс.

Зокрема, експерти Національної академії наук рекомендували внести до переліку твори Сергія Жадана, які вже перекладені литовською.

Віталія Буянаускієне, керівниця Загальної ради з питань освіти, прокоментувала, що це список рекомендованої літератури і педагоги можуть за власним рішенням формувати близько 30% програми, а у програмі для 5-10 класів немає жодного обов’язкового до вивчення російського автора, лише рекомендовані.

Нагадаємо, в кінці навчального року у Литві здійнялася критика через одне із завдань на екзамені з російської мови як іноземної - написати листа з пропозицією співпраці до російської школи. Багатьох обурило таке завдання у той час, як Росія веде загарбницьку війну проти України і сотні компаній та організацій припиняють роботу в РФ, а серед школярів, яким роздали екзаменаційне завдання, могли бути і українці, які через війну опинилися у Литві.