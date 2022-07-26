В Литве начали дискуссию о российских и украинских авторах в школьной программе

В Литве начали дискуссию о том, чтобы сократить перечень произведений российских авторов в списке рекомендованной литературы для школьников и добавить туда хотя бы некоторых украинских.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в материале LRT.

Общественные активисты обратили внимание на то, что в списке рекомендованных произведений очень много классиков русской литературы, даже больше, чем раньше, тогда как украинских там нет совсем.

В Национальном агентстве по вопросам образования прокомментировали, что список формируется не по национальным критериям, а по художественной ценности.

Представитель ассоциации "Lituanistu sambūris" ("Союз литовцев") Дариус Куолис, поднявший этот вопрос, говорит, что не отрицает значимость классиков русской литературы, но общее количество их произведений в списке "удивляет".

"Несомненно, литовских школьников нужно знакомить с такими классиками как Достоевский, но рост количества российских авторов удивляет. Украинских авторов туда также предлагали, но для них места не нашлось", - отмечает он.

По его мнению, ответ профильного органа со ссылкой на критерии художественной ценности "шокирует".

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"Если в списке есть тексты Барака Обамы, то действительно ли невозможно включить произведения Тараса Шевченко? Или авторов, которых сейчас номинируют на Нобелевскую премию", - отметил Куолис.

В частности, эксперты Национальной академии наук рекомендовали внести в перечень произведения Сергея Жадана, которые уже переведены на литовский.

Виталия Буянаускиене, руководитель Общего совета по вопросам образования, прокомментировала, что список рекомендуемой литературы и педагоги могут по собственному решению формировать около 30% программы, а в программе для 5-10 классов нет никакого обязательного к изучению российского автора, только рекомендованные.

Напомним, в конце учебного года в Литве поднялась критика из-за одного из заданий на экзамене по русскому языку как иностранному - написать письмо с предложением сотрудничества российской школе. Многих возмутило такое задание в то время, когда Россия ведет захватническую войну против Украины и сотни компаний и организаций прекращают работу в РФ, а среди школьников, которым раздали экзаменационную задачу, могли быть и украинцы, оказавшиеся из-за войны в Литве.