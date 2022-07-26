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Запуск "Північного потоку-2" став би капітуляцією Німеччини - віцеканцлер

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 20:14

Федеральний міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Габек вважає, що введення в експлуатацію "Північного потоку-2", на чому не раз наполягала Росія, став би капітуляцією Берліна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

"Схвалення "Північного потоку-2" знову посилить нашу залежність від російського газу – це протилежне тому, що ми робили останні шість місяців – і це також, звісно, капітуляція з усіма санкціями, які ми запровадили", – сказав Габек.

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За його словами, "Газпром" як власник "Північного потоку-2" більше не є "майстром власних рішень", про що свідчить "фарс, пов’язаний із поверненням з Канади турбіни" для "Північного потоку".

Віцеканцлер Німеччини водночас схвально відгукнувся про затвердження країнами ЄС рішення про тичасовий режим економії газу, назвавши його "сильним сигналом супроти всіх насмішок і принижень" Євросоюзу.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров, коментуючи постачання газу до Європи, заявив, що "Північний потік-2" повністю готовий до того, щоб задовольнити потреби Європи, але він не функціонує через ЄС із політичних причин.

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Також він поскаржився, що Москва досі не отримала належного пояснення щодо статусу турбіни для газопроводу "Північний потік-1", яку обслуговує компанія Siemens в Канаді.

Російський газовий гігант "Газпром" заявив у понеділок, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього "залишаються питання" до документів.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна для газопроводу "Північний потік-1" застрягла у дорозі в Німеччині через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи.

У Кремлі заперечили інформацію ЗМІ про те, що Росія сама своїми діями ускладнює повернення цієї турбіни.

У понеділок "Газпром" заявив, що з середи поставки газу до Європи знову скоротяться вдвічі, лише до 20% потужності газопроводу "Північний потік-1", через необхідність зупинити ще одну турбіну.

Теми: Північний потік-2НімеччинаРосіягаз
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