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Запуск "Північного потоку-2" став би капітуляцією Німеччини - віцеканцлер

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 20:14

Федеральний міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Габек вважає, що введення в експлуатацію "Північного потоку-2", на чому не раз наполягала Росія, став би капітуляцією Берліна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

"Схвалення "Північного потоку-2" знову посилить нашу залежність від російського газу – це протилежне тому, що ми робили останні шість місяців – і це також, звісно, капітуляція з усіма санкціями, які ми запровадили", – сказав Габек.

За його словами, "Газпром" як власник "Північного потоку-2" більше не є "майстром власних рішень", про що свідчить "фарс, пов’язаний із поверненням з Канади турбіни" для "Північного потоку".

Віцеканцлер Німеччини водночас схвально відгукнувся про затвердження країнами ЄС рішення про тичасовий режим економії газу, назвавши його "сильним сигналом супроти всіх насмішок і принижень" Євросоюзу.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров, коментуючи постачання газу до Європи, заявив, що "Північний потік-2" повністю готовий до того, щоб задовольнити потреби Європи, але він не функціонує через ЄС із політичних причин.

Також він поскаржився, що Москва досі не отримала належного пояснення щодо статусу турбіни для газопроводу "Північний потік-1", яку обслуговує компанія Siemens в Канаді.

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Російський газовий гігант "Газпром" заявив у понеділок, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього "залишаються питання" до документів.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна для газопроводу "Північний потік-1" застрягла у дорозі в Німеччині через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи.

У Кремлі заперечили інформацію ЗМІ про те, що Росія сама своїми діями ускладнює повернення цієї турбіни.

У понеділок "Газпром" заявив, що з середи поставки газу до Європи знову скоротяться вдвічі, лише до 20% потужності газопроводу "Північний потік-1", через необхідність зупинити ще одну турбіну.

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Теми: Північний потік-2НімеччинаРосіягаз
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