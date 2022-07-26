Запуск "Северного потока-2" стал бы капитуляцией Германии – вицеканцлер

Федеральный министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Габек считает, что ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", на чем не раз настаивала Россия, стал бы капитуляцией Берлина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND.

"Одобрение "Северного потока-2" вновь усилит нашу зависимость от российского газа – это противоположное тому, что мы делали последние шесть месяцев, – и это тоже, конечно, капитуляция со всеми введенными нами санкциями", – сказал Габек.

По его словам, "Газпром" как владелец "Северного потока-2" больше не является "мастером собственных решений", о чем свидетельствует "фарс, связанный с возвращением из Канады турбины" для "Северного потока".

Вице-канцлер Германии в то же время одобрительно отозвался об утверждении странами ЕС решения о временном режиме экономии газа, назвав его "сильным сигналом против всех насмешек и унижений" Евросоюза.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя поставки газа в Европу, заявил, что "Северный поток-2" полностью готов к тому, чтобы удовлетворить потребности Европы, но он не функционирует из-за ЕС по политическим причинам.

Он также пожаловался, что Москва до сих пор не получила должного объяснения по поводу статуса турбины для газопровода "Северный поток-1", обслуживаемой компанией Siemens в Канаде.

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Российский газовый гигант "Газпром" заявил в понедельник, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.

Ранее в СМИ появилась информация, что турбина для газопровода "Северный поток-1" застряла в пути в Германии из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы.

В Кремле отрицали информацию СМИ о том, что Россия сама своими действиями усложняет возвращение этой турбины.

В понедельник "Газпром" заявил, что со среды поставки газа в Европу снова сократятся вдвое, лишь до 20% мощности газопровода "Северный поток-1" из-за необходимости остановить еще одну турбину.