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Росія шантажуватиме ЄС енергетикою, поки той не зніме санкції та припинить підтримку України – Bloomberg

"Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 20:50
Росія шантажуватиме ЄС енергетикою, поки той не зніме санкції та припинить підтримку України – Bloomberg
Фото: Wikipedia

Росія не збирається повністю відновлювати постачання газу до Європи, щоб використовувати його як засіб тиску на ЄС, аби той зняв санкції з Москви через російську агресію щодо України та припинив активну підтримку Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

За словами джерел видання, публічно Росія стверджує, що скорочення поставок газу до Європи викликане технічними проблеми, як-от відсутністю необхідних документів і обслуговуванням турбін.

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Але насправді Кремль використовує збої в головному газогоні, яким російський газ постачається до Європи – "Північному потоці", – щоб збільшити політичний тиск на тамтешніх лідерів, аби ті переглянули санкції проти Росії та свою підтримку Києва.

За словами джерел Bloomberg, Кремль і "Газпром" продовжуватимуть знаходити причини обмежувати постачання газу, не даючи країнам Європи отримати достатньо запасів газу для зимового сезону.

Так, одне з джерел стверджує, що "Газпром" проаналізував можливий вплив повної відмови ЄС від російського газу на наступний рік і знайшов способи обмежити фінансовий збиток завдяки різкому зростанню цін і доходів цього року.

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У приватних розмовах у Кремлі висловлювали здивування, що Владімір Путін не припинив поставки газу раніше, враховуючи запровадження Європою масштабних санкцій проти Росії та постачання зброї Україні.

Європа є найбільшим експортним ринком Росії для газу: приблизно третина імпорту блакитного палива припадає на Москву. За даними Європейської комісії, припинення поставок до ЄС може призвести до падіння ВВП блоку на 1,5%, якщо зима буде холодною і попит не буде обмежено.

Нагадаємо, міністри енергетики країн ЄС 26 липня досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими.

План передбачає обов’язкову ціль скорочення споживання на 15%  у надзвичайних ситуаціях, таких як серйозне порушення постачання з Росії, хоча і передбачає певні винятки для особливо вразливих країн.

Теми: газРосіяУкраїнаЄС
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