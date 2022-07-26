Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия будет шантажировать ЕС энергетикой, пока тот не снимет санкции и прекратит поддержку Украины – Bloomberg

"Украинская правда"Вторник, 26 июля 2022, 20:50
Фото: Wikipedia

Россия не собирается полностью возобновлять поставки газа в Европу, чтобы использовать его как средство давления на ЕС, чтобы тот снял санкции с Москвы из-за российской агрессии в отношении Украины и прекратил активную поддержку Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

По словам источников издания, публично Россия утверждает, что сокращение поставок газа в Европу вызвано техническими проблемами, такими как отсутствие необходимых документов и обслуживание турбин.

Но на самом деле Кремль использует сбои в главном газопроводе, которым российский газ поставляется в Европу – "Северный поток", – чтобы увеличить политическое давление на тамошних лидеров, чтобы те пересмотрели санкции против России и свою поддержку Киева.

По словам источников Bloomberg, Кремль и Газпром будут продолжать находить причины ограничивать поставки газа, не давая странам Европы получить достаточно запасов газа для зимнего сезона.

Так, один из источников утверждает, что "Газпром" проанализировал возможное влияние полного отказа ЕС от российского газа на следующий год и нашел способы ограничить финансовый ущерб благодаря резкому росту цен и доходов в текущем году.

В частных разговорах в Кремле выражали недоумение, что Владимир Путин не прекратил поставки газа раньше, учитывая введение Европой масштабных санкций против России и поставки оружия Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Европа является крупнейшим экспортным рынком России для газа: примерно треть импорта голубого топлива приходится на Москву. По данным Европейской комиссии, прекращение поставок в ЕС может привести к падению ВВП блока на 1,5%, если зима будет холодная и спрос не будет ограничен.

Напомним, министры энергетики стран ЕС 26 июля достигли политической договоренности о добровольном сокращении потребления газа в ближайшую зиму.

План предполагает обязательную цель сокращения потребления на 15% в чрезвычайных ситуациях, таких как серьезное нарушение поставок из России, хотя и предусматривает определенные исключения для особо уязвимых стран.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: газРосcияУкраинаЕС
Главное сегодня

Зеленский предлагает Раде назначить генпрокурором Костина

На Южнобужском направлении враг пытается сдерживать продвижение ВСУ – сводка

Перед аннексией РФ хочет захватить больше территории Украины, но вряд ли сможет – ISW

В Херсонской области украинские защитники освободили и зачистили Андреевку от врага

Над Херсонской областью оккупанты сбили собственный вертолет Ка-52 – штаб

Зеленский призвал сообщить россиянам о почти 40 тысячах убитых оккупантов

Все новости...
газ
Запуск "Северного потока-2" стал бы капитуляцией Германии – вицеканцлер
Жена Шредера говорит, что он уехал в Россию договариваться о газе
Фон дер Ляен: ЕС сделал решительный шаг перед угрозой полной остановки газоснабжения Путиным
Последние новости
09:35
Потери россиян в войне против Украины перевалили за 40 тысяч солдат - Генштаб
09:26
"Нафтогаз" "безотлагательно" предложит держателям еврооблигаций новое соглашение на отсрочку выплат
09:17
В ВСУ подтвердили информацию по мосту в Херсоне: Удары были филигранными
09:12
Россияне поливали огнем Харьковскую, Луганскую и Донецкую области – сводка ОВА
09:08
В Украине запустили ресурс, где за донат на ВСУ можно заказать надпись на снаряде для россиян
08:51
обновлено от 05:47Россияне ударили по Харькову ракетами С-300, есть раненые – мэр
08:48
Зеленский предлагает Раде назначить генпрокурором Костина
08:36
Россияне утром обстреляли Николаев: попали в промышленную зону
08:24
Глава МИД Германии обещает Словакии долгосрочное размещение военных и ПВО
08:19
Донетчина: оккупанты убили человека, еще одного - ранили
Все новости...