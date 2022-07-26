Россия будет шантажировать ЕС энергетикой, пока тот не снимет санкции и прекратит поддержку Украины – Bloomberg

Россия не собирается полностью возобновлять поставки газа в Европу, чтобы использовать его как средство давления на ЕС, чтобы тот снял санкции с Москвы из-за российской агрессии в отношении Украины и прекратил активную поддержку Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

По словам источников издания, публично Россия утверждает, что сокращение поставок газа в Европу вызвано техническими проблемами, такими как отсутствие необходимых документов и обслуживание турбин.

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Но на самом деле Кремль использует сбои в главном газопроводе, которым российский газ поставляется в Европу – "Северный поток", – чтобы увеличить политическое давление на тамошних лидеров, чтобы те пересмотрели санкции против России и свою поддержку Киева.

По словам источников Bloomberg, Кремль и Газпром будут продолжать находить причины ограничивать поставки газа, не давая странам Европы получить достаточно запасов газа для зимнего сезона.

Так, один из источников утверждает, что "Газпром" проанализировал возможное влияние полного отказа ЕС от российского газа на следующий год и нашел способы ограничить финансовый ущерб благодаря резкому росту цен и доходов в текущем году.

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В частных разговорах в Кремле выражали недоумение, что Владимир Путин не прекратил поставки газа раньше, учитывая введение Европой масштабных санкций против России и поставки оружия Украине.

Европа является крупнейшим экспортным рынком России для газа: примерно треть импорта голубого топлива приходится на Москву. По данным Европейской комиссии, прекращение поставок в ЕС может привести к падению ВВП блока на 1,5%, если зима будет холодная и спрос не будет ограничен.

Напомним, министры энергетики стран ЕС 26 июля достигли политической договоренности о добровольном сокращении потребления газа в ближайшую зиму.

План предполагает обязательную цель сокращения потребления на 15% в чрезвычайных ситуациях, таких как серьезное нарушение поставок из России, хотя и предусматривает определенные исключения для особо уязвимых стран.