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ЄС може подвоїти імпорт української електроенергії – Єврокомісія

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 21:50

Європейська комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон у вівторок заявила, що вже цього тижня Європейський Союз зможе подвоїти експорт української електроенергії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Сімсон заявила у Брюсселі на пресконференції після закінчення неформальної зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС з українським колегою Германом Галущенком.

"Я продовжуватиму підтримувати наступний крок – повноцінну торгівлю електрикою з Україною. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною – у липні", – нагадала вона.

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"Наразі можливості торгівлі становлять 1500 мегават. Але оператори європейської мережі передач зустрічаються на цьому тижні і обговорюватимуть подвоєння цієї кількості", – сказала Сімсон.

Єврокомісар додала, що збільшення імпорту електроенергії з України дозволить Європейському Союзу частково компенсувати нестачу газу внаслідок розв’язаної Росією енергетичної кризи.

"Але наша співпраця у майбутньому – це не тільки електрика та газ, але ви можете очікувати, що скоро ми будемо готові оголосити про майбутню співпрацю у сфері чистих газів, відновлюваних газів. Це ринок, який розвиватиметься в Європі, і Україна має чудові можливості стати нашим торговельним партнером у найближчі роки", – додала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи.

Детальніше про значення приєднання України до єдиної європейської енергосистеми слухайте або читайте в інтерв’ю з керівником "Укренерго": Наш вступ до енергосистеми ЄС – це стратегічний програш Росії.

Теми: імпортЄврокомісіяелектроенергіяУкраїна
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