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ЕС может удвоить импорт украинской электроэнергии – Еврокомиссия

"Европейская правда"Вторник, 26 июля 2022, 21:50

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон во вторник заявила, что уже на этой неделе Европейский Союз может удвоить экспорт украинской электроэнергии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Симсон заявила в Брюсселе на пресс-конференции по окончании неформальной встречи министров энергетики стран-членов ЕС с украинским коллегой Германом Галущенко.

"Я буду продолжать поддерживать следующий шаг – полноценную торговлю электричеством с Украиной. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и со Словакией – в июле", – напомнила она.

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"В настоящее время возможности торговли составляют 1500 мегаватт. Но операторы европейской сети передач встречаются на этой неделе и будут обсуждать удвоение этого количества", – сказала Симсон.

Еврокомиссар добавила, что увеличение импорта электроэнергии из Украины позволит Европейскому Союзу частично компенсировать нехватку газа в результате разразившегося Россией энергетического кризиса.

"Но наше сотрудничество в будущем – это не только электричество и газ, но вы можете ожидать, что скоро мы будем готовы объявить о будущем сотрудничестве в сфере чистых газов, возобновляемых газов. Это рынок, который будет развиваться в Европе, и у Украины есть прекрасные возможности стать нашим торговым партнером в ближайшие годы", – добавила она.

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Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу.

Детальнее о значении присоединения Украины к единой европейской энергосистеме слушайте или читайте в интервью с руководителем "Укрэнерго": Наше вступление в энергосистему ЕС – это стратегический проигрыш России.

Темы: импортЕврокомиссияэлектроэнергияУкраина
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