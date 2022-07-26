Українські волонтери придбали комплекс Bayraktar для ЗСУ за 16 млн доларів

Фонд "Повернись живим" придбав українським захисникам безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 загальною вартістю 16 502 450 доларів.

Джерело: фонд "Повернись живим"

Дослівно: "Мова не просто про безпілотники, а про повноцінну автономну систему, до якої входять:

Реклама:

система повітряного зв’язку;

мобільний комплекс наземного управління;

наземний термінал передачі даних;

система розпізнавання "свій-чужий";

три ударних безпілотники;

декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;

та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.

Деталі: Благодійний фонд відзначає, що подібний проєкт вдалося реалізувати вперше.

У фонді подякували компанії "Baykar" і сподіваються на подальшу співпрацю.