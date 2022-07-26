Українські волонтери придбали комплекс Bayraktar для ЗСУ за 16 млн доларів
Вівторок, 26 липня 2022, 21:57
Фонд "Повернись живим" придбав українським захисникам безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 загальною вартістю 16 502 450 доларів.
Джерело: фонд "Повернись живим"
Дослівно: "Мова не просто про безпілотники, а про повноцінну автономну систему, до якої входять:
- система повітряного зв’язку;
- мобільний комплекс наземного управління;
- наземний термінал передачі даних;
- система розпізнавання "свій-чужий";
- три ударних безпілотники;
- декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;
- та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.
Деталі: Благодійний фонд відзначає, що подібний проєкт вдалося реалізувати вперше.
У фонді подякували компанії "Baykar" і сподіваються на подальшу співпрацю.