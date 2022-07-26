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Українські волонтери придбали комплекс Bayraktar для ЗСУ за 16 млн доларів

Альона Мазуренко Вівторок, 26 липня 2022, 21:57
Українські волонтери придбали комплекс Bayraktar для ЗСУ за 16 млн доларів
скриншот

Фонд "Повернись живим" придбав українським захисникам безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 загальною вартістю 16 502 450 доларів.

Джерело: фонд "Повернись живим"

Дослівно: "Мова не просто про безпілотники, а про повноцінну автономну систему, до якої входять:

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  • система повітряного зв’язку;
  • мобільний комплекс наземного управління;
  • наземний термінал передачі даних;
  • система розпізнавання "свій-чужий";
  • три ударних безпілотники;
  • декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів;
  • та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини.

Деталі: Благодійний фонд відзначає, що подібний проєкт вдалося реалізувати вперше. 

У фонді подякували компанії "Baykar" і сподіваються на подальшу співпрацю.

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Теми: байрактарЗбройні силиволонтери
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