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Украинские волонтеры приобрели комплекс Bayraktar для ВСУ за 16 млн долларов

Мазуренко Алена Вторник, 26 июля 2022, 21:57
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Фонд "Вернись живым" приобрел украинским защитникам беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью 16 502 450 долларов.

Источник: фонд "Вернись живым"

Дословно: "Речь не просто о беспилотниках, а о полноценной автономной системе, в которую входят:

  • система воздушной связи;
  • мобильный комплекс наземного управления;
  • наземный терминал передачи данных;
  • система распознавания "свой-чужой";
  • три ударных беспилотника;
  • несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
  • и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

Детали: Благотворительный фонд отмечает, что подобный проект удалось реализовать впервые.

В фонде поблагодарили компанию "Baykar" и надеются на дальнейшее сотрудничество.

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Темы: байрактарВооруженные силыволонтеры
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