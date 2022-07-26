Украинские волонтеры приобрели комплекс Bayraktar для ВСУ за 16 млн долларов
Вторник, 26 июля 2022, 21:57
Фонд "Вернись живым" приобрел украинским защитникам беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью 16 502 450 долларов.
Источник: фонд "Вернись живым"
Дословно: "Речь не просто о беспилотниках, а о полноценной автономной системе, в которую входят:
- система воздушной связи;
- мобильный комплекс наземного управления;
- наземный терминал передачи данных;
- система распознавания "свой-чужой";
- три ударных беспилотника;
- несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
- и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.
Детали: Благотворительный фонд отмечает, что подобный проект удалось реализовать впервые.
В фонде поблагодарили компанию "Baykar" и надеются на дальнейшее сотрудничество.