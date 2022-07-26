Украинские волонтеры приобрели комплекс Bayraktar для ВСУ за 16 млн долларов

Фонд "Вернись живым" приобрел украинским защитникам беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью 16 502 450 долларов.

Источник: фонд "Вернись живым"

Дословно: "Речь не просто о беспилотниках, а о полноценной автономной системе, в которую входят:

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система воздушной связи;

мобильный комплекс наземного управления;

наземный терминал передачи данных;

система распознавания "свой-чужой";

три ударных беспилотника;

несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;

и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

Детали: Благотворительный фонд отмечает, что подобный проект удалось реализовать впервые.

В фонде поблагодарили компанию "Baykar" и надеются на дальнейшее сотрудничество.