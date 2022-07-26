Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские волонтеры приобрели комплекс Bayraktar для ВСУ за 16 млн долларов

Алена МазуренкоВторник, 26 июля 2022, 21:57
Украинские волонтеры приобрели комплекс Bayraktar для ВСУ за 16 млн долларов
скриншот

Фонд "Вернись живым" приобрел украинским защитникам беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью 16 502 450 долларов.

Источник: фонд "Вернись живым"

Дословно: "Речь не просто о беспилотниках, а о полноценной автономной системе, в которую входят:

Реклама:
  • система воздушной связи;
  • мобильный комплекс наземного управления;
  • наземный терминал передачи данных;
  • система распознавания "свой-чужой";
  • три ударных беспилотника;
  • несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
  • и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

Детали: Благотворительный фонд отмечает, что подобный проект удалось реализовать впервые.

В фонде поблагодарили компанию "Baykar" и надеются на дальнейшее сотрудничество.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: байрактарВооруженные силыволонтеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
байрактар
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Турция выдала лицензии на производство в Украине дронов Bayraktar и Akinci
Компания Baykar подарила ВСУ два беспилотника Bayraktar
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: