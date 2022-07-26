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До Калінінграда через Литву прибув перший потяг із підсанкційними товарами

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 22:35

"Литовські залізниці" у вівторок підтвердили, що перший поїзд із підсанкційними товарами з Росії до Калінінграда вже перетнув Литву і прибув до пункту призначення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Перший поїзд до Калінінграда вже пройшов, сьогодні (26 липня) на митниці перевіряли другий", – сказав у вівторок начальник відділу комунікацій ЛЗ Мантас Дубаускас.

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За словами представниці Департаменту митниці Литви Ліни Лаурінайтіте-Грігене, у вівторок на прикордонному посту Кяна завершився огляд другого поїзда з п'ятьма вагонами цементного вантажу, і його пропустили до Калінінграда.

"Його вже перевірили, і він поїхав", – сказала Лаурінайтіте-Грігене у вівторок.

Раніше литовська залізниця відновила транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

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Нагадаємо, Європейська комісія 13 липня опублікувала додаткові вказівки для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії, де дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області залізничним транспортом.

Після закінчення перехідного періоду п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, через Литву заборонялося перевозити цемент, спирт, дерево, скло, алюміній, вироби з паперу, гіпс та інші товари російського походження. Раніше Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області на підставі санкцій ЄС. 

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Теми: РосіяЛитва
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