До Калінінграда через Литву прибув перший потяг із підсанкційними товарами

"Литовські залізниці" у вівторок підтвердили, що перший поїзд із підсанкційними товарами з Росії до Калінінграда вже перетнув Литву і прибув до пункту призначення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Перший поїзд до Калінінграда вже пройшов, сьогодні (26 липня) на митниці перевіряли другий", – сказав у вівторок начальник відділу комунікацій ЛЗ Мантас Дубаускас.

Реклама:

За словами представниці Департаменту митниці Литви Ліни Лаурінайтіте-Грігене, у вівторок на прикордонному посту Кяна завершився огляд другого поїзда з п'ятьма вагонами цементного вантажу, і його пропустили до Калінінграда.

"Його вже перевірили, і він поїхав", – сказала Лаурінайтіте-Грігене у вівторок.

Раніше литовська залізниця відновила транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Європейська комісія 13 липня опублікувала додаткові вказівки для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії, де дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області залізничним транспортом.

Після закінчення перехідного періоду п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, через Литву заборонялося перевозити цемент, спирт, дерево, скло, алюміній, вироби з паперу, гіпс та інші товари російського походження. Раніше Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області на підставі санкцій ЄС.

Читайте також: Російська помста Литві: як Вільнюс реагує на нові погрози Кремля.