В Калининград через Литву прибыл первый поезд с подсанкционными товарами

"Литовские железные дороги" во вторник подтвердили, что первый поезд с подсанкционными товарами из России в Калининград уже пересек Литву и прибыл в пункт назначения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Первый поезд в Калининград уже прошел, сегодня (26 июля) на таможне проверяли второй", – сказал во вторник начальник отдела коммуникаций ЛС Мантас Дубаускас.

По словам представительницы Департамента таможни Литвы Лины Лауринайтете-Григене, во вторник на пограничном посту Кяна завершился осмотр второго поезда с пятью вагонами цементного груза, и его пропустили в Калининград.

"Его уже проверили, и он уехал", – сказала Лауринайтете-Григене во вторник.

Ранее литовская железная дорога возобновила транзит в Калининградскую область РФ товаров, внесенных в санкционный список Европейского Союза.

Напомним, Европейская комиссия 13 июля опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России, где разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область железнодорожным транспортом.

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После окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещалось перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения. Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из санкций ЕС.

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