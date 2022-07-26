Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Калининград через Литву прибыл первый поезд с подсанкционными товарами

"Европейская правда"Вторник, 26 июля 2022, 22:35

"Литовские железные дороги" во вторник подтвердили, что первый поезд с подсанкционными товарами из России в Калининград уже пересек Литву и прибыл в пункт назначения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Первый поезд в Калининград уже прошел, сегодня (26 июля) на таможне проверяли второй", – сказал во вторник начальник отдела коммуникаций ЛС Мантас Дубаускас.

По словам представительницы Департамента таможни Литвы Лины Лауринайтете-Григене, во вторник на пограничном посту Кяна завершился осмотр второго поезда с пятью вагонами цементного груза, и его пропустили в Калининград.

"Его уже проверили, и он уехал", – сказала Лауринайтете-Григене во вторник.

Ранее литовская железная дорога возобновила транзит в Калининградскую область РФ товаров, внесенных в санкционный список Европейского Союза.

Напомним, Европейская комиссия 13 июля опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России, где разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область железнодорожным транспортом.

ВИДЕО ДНЯ

После окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещалось перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения. Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из санкций ЕС.

Читайте также: Российская месть Литве: как Вильнюс реагирует на новые угрозы Кремля.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: РосcияЛитва
Главное сегодня

В ВСУ подтвердили информацию по мосту в Херсоне: Удары были филигранными

Зеленский предлагает Раде назначить генпрокурором Костина

На Южнобужском направлении враг пытается сдерживать продвижение ВСУ – сводка

Перед аннексией РФ хочет захватить больше территории Украины, но вряд ли сможет – ISW

В Херсонской области украинские защитники освободили и зачистили Андреевку от врага

Над Херсонской областью оккупанты сбили собственный вертолет Ка-52 – штаб

Все новости...
Росcия
Россия будет шантажировать ЕС энергетикой, пока тот не снимет санкции и прекратит поддержку Украины – Bloomberg
Запуск "Северного потока-2" стал бы капитуляцией Германии – вицеканцлер
В Литве начали дискуссию о российских и украинских авторах в школьной программе
Последние новости
10:56
"Океан Эльзы" выпустили клип с кадрами войны и объявили сбор на пикапы
10:48
СБУ схватила информатора, который "сливал" белорусам позиции ВСУ
10:42
Оккупанты в Херсонской области шлют новые счета, в Луганской области не могут даже вывезти мусор – ОВА
10:41
В Британии предлагают кандидатуру Джонсона на пост следующего генсека НАТО
10:36
Чиновник КГГА брал дань с автоперевозчиков на сотни тысяч долларов - силовики
10:33
В Коростене на Житомирщине слышны взрывы: власти сообщили о военных учениях
10:23
НБУ расширил для банков возможность продажи наличной валюты
10:14
Разведка Британии: Лавров в Африке добивается статуса "великого государства" для РФ
09:59
США призвали Киев назначить достойного доверия генпрокурора и бороться с коррупцией вопреки войне
09:35
Потери россиян в войне против Украины перевалили за 40 тысяч солдат - Генштаб
Все новости...