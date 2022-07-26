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В колонії на Луганщині тримають військових РФ, які відмовились воювати – РосЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 22:48
Фото: The Insider

Російські ЗМІ з’ясували 17 імен військових РФ, яких після відмови брати участь у війні проти України, окупанти закрили у колонії селища Красний Луч на Луганщині.

Джерело: "The Insider", "Meduza"

Дослівно: "У фактичному ув’язненні на примусових роботах та під обстрілом ЗСУ перебувають щонайменше 17 осіб — це лише ті, чиї імена вдалося з'ясувати. Найстаршому – 33 роки, більшості – 20 - 26 років.

Загалом там може утримуватися 133 особи. Їх намагаються визволити батьки, які приїхали до Луганської області домагатися звільнення та пояснень — на яких підставах утримуються відмовники".

Деталі: "Meduza" з посиланням на видання "Верстка" розповідає, що батьки деяких з тих, хто відмовився, кажуть, що їхніх дітей перевезли з міста Брянка.

Батьки стверджують, що до відмовників застосовують як психологічне, так і фізичне насильство. Бояться, що HIMARS могли нанести удар по їдальні, де годують затриманих військових.

При цьому вони стверджують, щов  Міноборони Росії все заперечують.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: За даними проєкта "Радіо Свобода" "Північ. Реалії", понад 100 сімей російських військових, які зникли безвісти під час загарбницької війни в Україні, звернулися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою розшукати їхніх рідних, водночас не вимагаючи зупинити війну. 

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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