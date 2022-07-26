Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В колонии на Луганщине держат военных РФ, которые отказались воевать - РосСМИ

"Украинская правда"Вторник, 26 июля 2022, 22:48
В колонии на Луганщине держат военных РФ, которые отказались воевать - РосСМИ
Фото: The Insider

Российские СМИ выяснили 17 имен военных РФ, которых после отказа принимать участие в войне против Украины, оккупанты закрыли в колонии поселка Красный Луч на Луганщине.

Источник: "The Insider", "Meduza"

Дословно: "В фактическом заключении на принудительных работах и ​​под обстрелом ВСУ находятся, по меньшей мере, 17 человек — это лишь те, чьи имена удалось выяснить. Старшему – 33 года, большинству – 20 – 26 лет.

Реклама:

В целом там может содержаться 133 человека. Их пытаются освободить родители, приехавшие в Луганскую область, добиваться увольнения и объяснений — на каких основаниях содержатся отказники".

Детали: "Meduza" со ссылкой на издание "Верстка" рассказывает, что родители некоторых отказавшихся говорят, что их детей перевезли из города Брянка.

Родители утверждают, что к отказникам применяют как психологическое, так и физическое насилие. Боятся, что HIMARS могли нанести удар по столовой, где кормят задержанных военных.

ВИДЕО ДНЯ

При этом они утверждают, что в Минобороны России все отрицают.

Что предшествовало: По данным проекта "Радио Свобода" "Север.Реалии", более 100 семей российских военных, пропавших без вести во время захватнической войны в Украине, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием разыскать их родных, в то же время не требуя остановить войну .

Темы: войнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
война
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данилов показал испытания украинских ракет
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: