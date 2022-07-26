В колонии на Луганщине держат военных РФ, которые отказались воевать - РосСМИ

Российские СМИ выяснили 17 имен военных РФ, которых после отказа принимать участие в войне против Украины, оккупанты закрыли в колонии поселка Красный Луч на Луганщине.

Источник: "The Insider", "Meduza"

Дословно: "В фактическом заключении на принудительных работах и ​​под обстрелом ВСУ находятся, по меньшей мере, 17 человек — это лишь те, чьи имена удалось выяснить. Старшему – 33 года, большинству – 20 – 26 лет.

В целом там может содержаться 133 человека. Их пытаются освободить родители, приехавшие в Луганскую область, добиваться увольнения и объяснений — на каких основаниях содержатся отказники".

Детали: "Meduza" со ссылкой на издание "Верстка" рассказывает, что родители некоторых отказавшихся говорят, что их детей перевезли из города Брянка.

Родители утверждают, что к отказникам применяют как психологическое, так и физическое насилие. Боятся, что HIMARS могли нанести удар по столовой, где кормят задержанных военных.

При этом они утверждают, что в Минобороны России все отрицают.

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Что предшествовало: По данным проекта "Радио Свобода" "Север.Реалии", более 100 семей российских военных, пропавших без вести во время захватнической войны в Украине, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием разыскать их родных, в то же время не требуя остановить войну .