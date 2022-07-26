Зеленський закликав повідомити росіянам про майже 40 тисяч вбитих окупантів

Президент Володимир Зеленський звернув увагу, що росіяни не інформують своє суспільство про загальні втрати окупантів і закликав українців доносини їм інформацію про майже 40 тисяч вбитих загарбників в Україні.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Вже чотири місяці російська держава не повідомляла своїм громадянам жодної інформації – навіть відцензурованої – про втрати окупаційного контингенту. Повне мовчання. Нічого не публікувалося й не говорилося в численних інтерв’ю та виступах на політичному й військовому рівнях.

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Утім, ця кількість уже майже 40 тисяч – стільки людей російська армія втратила вбитими за час від 24 лютого. А ще десятки тисяч поранених, скалічених.

Якщо російська держава не говорить цього офіційно, і навіть у загальних рисах, то це означає, що кожен і кожна, хто ще зберіг будь-які контакти в Росії чи інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може. 40 тисяч одних тільки вбитих окупантів".