Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський закликав повідомити росіянам про майже 40 тисяч вбитих окупантів

Мазуренко Альона Вівторок, 26 липня 2022, 22:49
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський звернув увагу, що росіяни не інформують своє суспільство про загальні втрати окупантів і закликав українців доносини їм інформацію про майже 40 тисяч вбитих загарбників в Україні.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Вже чотири місяці російська держава не повідомляла своїм громадянам жодної інформації – навіть відцензурованої – про втрати окупаційного контингенту. Повне мовчання. Нічого не публікувалося й не говорилося в численних інтерв’ю та виступах на політичному й військовому рівнях.

Утім, ця кількість уже майже 40 тисяч – стільки людей російська армія втратила вбитими за час від 24 лютого. А ще десятки тисяч поранених, скалічених.

Якщо російська держава не говорить цього офіційно, і навіть у загальних рисах, то це означає, що кожен і кожна, хто ще зберіг будь-які контакти в Росії чи інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може. 40 тисяч одних тільки вбитих окупантів".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: окупаціявійнаЗеленськийРосія
Головне сьогодні

У ЗСУ підтвердили інформацію щодо моста в Херсоні: Удари були філігранними

Зеленський пропонує Раді призначити генпрокурором Костіна

На Південнобузькому напрямку ворог намагається стримувати просування ЗСУ – зведення

Перед анексією РФ хоче захопити більше територій України, але навряд чи зможе – ISW

На Херсонщині українські захисники звільнили і зачистили Андріївку від ворога

Над Херсонщиною окупанти збили власний гелікоптер Ка-52 – штаб

Усі новини...
Українські волонтери придбали комплекс Bayraktar для ЗСУ за 16 млн доларів
В колонії на Луганщині тримають військових РФ, які відмовились воювати – РосЗМІ
Зеленський просить США якомога більше зброї, щоб не затягувати військові дії до зими – Politico
Майже по всій Україні – повітряна тривога
Останні новини
11:32
У Бахмуті окупанти поцілили в готель: а загиблі й поранені
11:22
"Очікуємо хвилю повернень у серпні-вересні". СEO BlaBlaCar в Україні про міграцію та автобусні перевезення
11:11
відеоВідео з Антонівського мосту в Херсоні демонструє великі пошкодження
10:56
"Океан Ельзи" випустили кліп із кадрами війни та оголосили збір на пікапи
10:48
СБУ схопила інформатора, який "зливав" білорусам позиції ЗСУ
10:42
Окупанти на Херсонщині шлють нові рахунки, на Луганщині не можуть навіть вивезти сміття – ОВА
10:41
У Британії пропонують кандидатуру Джонсона на пост наступного генсека НАТО
10:36
Чиновник КМДА брав данину з автоперевізників на сотні тисяч доларів - силовики
10:33
В Коростені на Житомирщині чутно вибухи: влада повідомила про військові навчання
10:23
НБУ розширив для банків можливість продажу готівкової валюти
Усі новини...