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Зеленский призвал сообщить россиянам о почти 40 тысячах убитых оккупантов

Алена МазуренкоВторник, 26 июля 2022, 22:49
Зеленский призвал сообщить россиянам о почти 40 тысячах убитых оккупантов
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обратил внимание, что россияне не информируют свое общество об общих потерях оккупантов и призвал украинцев доносить им информацию о почти 40 тысячах убитых захватчиков в Украине.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Уже четыре месяца российское государство не сообщало своим гражданам никакой информации – даже отцензурированной – о потерях оккупационного контингента. Полное молчание. Ничего не публиковалось и не говорилось в многочисленных интервью и выступлениях на политическом и военном уровнях.

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Впрочем, это количество уже почти 40 тысяч – столько человек российская армия потеряла убитыми за время от 24 февраля. А еще десятки тысяч раненых, искалеченных.

Если российское государство не говорит этого официально, и даже в общих чертах, то это означает, что каждый и каждая, кто сохранил какие-либо контакты в России или информационное влияние на их общество, должен доносить этот простой факт до тех, до кого может. 40 тысяч одних только убитых оккупантов".

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Темы: оккупациявойнаЗеленскийРосcия
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