Зеленський просить США якомога більше зброї, щоб не затягувати військові дії до зими – Politico

Президент Володимир Зеленський закликав США у найближчі тижні передати Україні якомога більше військової допомоги, щоб не затягувати військові дії до початку зими і не дозволити росіянам закріпитися.

Джерело: керівник комітету палати представників Конгресу США зі збройних сил Адам Сміт, Politico

Деталі: За словами Сміта, українські офіційні особи заявили, що хочуть укласти мирну угоду з росіянами, але спочатку вони мають повернути собі захоплені землі.

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"Допоможіть їм зараз якнайбільше. Наступні три-шість тижнів мають вирішальне значення", - сказав він, передавши основне повідомлення, яке почув від Зеленського.

Дослівно: "Поки ще літо, зимові місяці швидко наближаються. Нижчі температури та суворі умови сповільнять бойові дії до ​​війни на виснаження, яка в основному приносить користь Росії. Більше підтримки зараз — до того, як сили Володимира Путіна зафіксують свої успіхи — набагато краще, ніж допомога пізніше".

Наголошується, то зараз у США предмет розбіжностей – що надати Україні?

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Зокрема, адміністрація Байдена не хоче відправляти в Україну зброю великої дальності — наприклад армійський тактичний ракетний комплекс (ATACMS) або безпілотники MQ-1C Grey Grey Eagle — через побоювання ескалації конфлікту.

Сам Сміт підтримує "надання Україні ATACMS, деяких ракет більшої дальності та безпілотників більшої дальності".

Інші члени CODEL, такі як член палати представників Майк Вальц (республіканець від штату Флорида), запропонували США направити в Україну військових радників для допомоги у плануванні та логістиці.

Сміт, який часто розмовляє із Салліваном та іншими високопосадовцями, натякнув, що є умови, які можуть призвести до зрушення.

Пряма мова: "Якщо росіяни продовжать тиснути, роблячи те, що рівнозначно геноциду, насильно вилучаючи дітей і вбиваючи людей, які не згодні з їх правлінням, це підвищує ставки і створює іншу ситуацію... Адміністрація не готова зробити це на даний момент, але є вагомі аргументи . У якийсь момент - це може змінитися".

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