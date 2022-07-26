Зеленский просит США как можно больше оружия, чтобы не затягивать военные действия до зимы – Politico

Президент Владимир Зеленский призвал США в ближайшие недели передать Украине как можно больше военной помощи, чтобы не затягивать военные действия до начала зимы и не разрешить россиянам закрепиться.

Источник: руководитель комитета палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Адам Смит, Politico

Детали: По словам Смита, украинские официальные лица заявили, что хотят заключить мирное соглашение с россиянами, но сначала они должны вернуть себе захваченные земли.

"Помогите им сейчас как можно больше. Следующие три-шесть недель имеют решающее значение", — сказал он, передав основное сообщение, которое услышал от Зеленского.

Дословно: "Пока еще лето, зимние месяцы быстро приближаются. Более низкие температуры и суровые условия замедлят боевые действия до изматывающей войны на истощение, которая в основном приносит пользу России. Больше поддержки сейчас — до того, как силы Владимира Путина зафиксируют свои успехи — гораздо предпочтительнее, чем помощь позже".

Отмечается, то сейчас предмет разногласий - что предоставить Украине?

В частности, администрация Байдена не хочет отправлять в Украину оружие большой дальности — например, армейский тактический ракетный комплекс (ATACMS) или беспилотники MQ-1C Grey Grey Eagle — из опасения эскалации конфликта.

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Сам Смит поддерживает "предоставление Украине ATACMS, некоторых ракет большей дальности и беспилотников большей дальности".

Другие члены CODEL, такие как член палаты представителей Майк Вальц (республиканец от штата Флорида), предложили США направить в Украину военных советников для помощи в планировании и логистике.

Смит, который часто разговаривает с Салливаном и другими высокопоставленными чиновниками, намекнул, что есть условия, которые могут привести к сдвигу.

Прямая речь: "Если россияне продолжат давить, совершая то, что равнозначно геноциду, насильственно изымая детей и убивая людей, не согласных с их правлением, это повышает ставки и создает другую ситуацию… Администрация не готова сделать это на данный момент, но есть веские аргументы. В какой-то момент — это может измениться".

Напомним: