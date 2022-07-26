Майже по всій Україні – повітряна тривога

У вівторок ввечері майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Станом на 23:25 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму, Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами, Одеської та Житомирської областей.

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Згодом, в 00.16 тривогу скасували у західних і деяких центральних областях України.

мапа станом на 00.25 27 липня

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про зліт трьох винищувачів у Барановичах.

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Водночас, там додали, що винищувачі у Барановичах кружляють у зоні тренувань та відпрацьовують імітацію посадки.