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Майже по всій Україні – повітряна тривога

Мазуренко Альона Вівторок, 26 липня 2022, 23:26

У вівторок ввечері майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Джерелоalerts.in.ua

Деталі: Станом на 23:25 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму, Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами, Одеської та Житомирської областей.

Згодом, в 00.16 тривогу скасували у західних і деяких центральних областях України.

 
мапа станом на 00.25 27 липня

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про зліт трьох винищувачів у Барановичах. 

Водночас, там додали, що винищувачі у Барановичах кружляють у зоні тренувань та відпрацьовують імітацію посадки.

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Теми: повітряна тривогаУкраїнавійнаРосія
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