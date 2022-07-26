Майже по всій Україні – повітряна тривога
Вівторок, 26 липня 2022, 23:26
У вівторок ввечері майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Джерело: alerts.in.ua
Деталі: Станом на 23:25 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму, Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами, Одеської та Житомирської областей.
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Згодом, в 00.16 тривогу скасували у західних і деяких центральних областях України.
Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про зліт трьох винищувачів у Барановичах.
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Водночас, там додали, що винищувачі у Барановичах кружляють у зоні тренувань та відпрацьовують імітацію посадки.