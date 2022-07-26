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Почти по всей Украине – воздушная тревога

Мазуренко Алена Вторник, 26 июля 2022, 23:26

Во вторник вечером почти по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 23:25, воздушная тревога была объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма, Херсонщины, большая часть которой также оккупирована россиянами, Одесской и Житомирской областей.

Позже, в 00:16 тревогу отменили в западных и некоторых центральных областях Украины.

карта по состоянию на 00.25 27 июля
карта по состоянию на 00.25 27 июля

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила о взлете трех истребителей в Барановичах.

В то же время там добавили, что истребители в Барановичах кружат в зоне тренировок и отрабатывают имитацию посадки.

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Темы: воздушная тревогаУкраинавойнаРосcия
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