Почти по всей Украине – воздушная тревога
Вторник, 26 июля 2022, 23:26
Во вторник вечером почти по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Источник: alerts.in.ua
Детали: По состоянию на 23:25, воздушная тревога была объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма, Херсонщины, большая часть которой также оккупирована россиянами, Одесской и Житомирской областей.
Позже, в 00:16 тревогу отменили в западных и некоторых центральных областях Украины.
Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.
Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила о взлете трех истребителей в Барановичах.
В то же время там добавили, что истребители в Барановичах кружат в зоне тренировок и отрабатывают имитацию посадки.
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