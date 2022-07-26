На хабарі затримали чиновника з департаменту транспорту Київради – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про затримання на вимаганні хабаря одного із заступників директора департаменту транспорту КМДА.

Джерело: Кличко у Telegram-каналі

Пряма мова: "ДБР спільно з прокуратурою міста затримало на вимаганні хабаря одного із заступників директора департаменту транспорту.

Міська влада і надалі готова співпрацювати з правоохоронними органами задля запобігання та боротьби з корупцією. Ми постійно передаємо матеріали внутрішніх аудитів КМДА і співпрацюємо з правоохоронцями".

Деталі: Він зазначив, що поки хабарником займаються правоохоронні органи і триватиме розслідування, чиновник буде невідкладно відсторонений від виконання обов’язків: "Це – зрада і послаблення України. І особливо під час воєнного стану покарання за такі злочини має бути найсуворішим".

Кличко порівняв таких чиновників з "щурами, які крадуть у міста і держави".