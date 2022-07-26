На взятке задержан чиновник из департамента транспорта Киевсовета – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о задержании на вымогательстве взятки одного из заместителей директора департамента транспорта КГГА.
Источник: Кличко в Telegram-канале
Прямая речь: "ГБР совместно с прокуратурой города задержало на вымогательстве взятки одного из заместителей директора департамента транспорта.
Городские власти и дальше готовы сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения и борьбы с коррупцией. Мы постоянно передаем материалы внутренних аудитов КГГА и сотрудничаем с правоохранителями".
Детали: Он отметил, что пока взяточником занимаются правоохранительные органы и будет продолжаться расследование, чиновник будет безотлагательно отстранен от исполнения обязанностей: "Это – измена и ослабление Украины. И особенно во время военного положения наказание за такие преступления должно быть самым строгим".
Кличко сравнил таких чиновников с "крысами, которые воруют у города и государства".