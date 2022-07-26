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На взятке задержан чиновник из департамента транспорта Киевсовета – Кличко

Алена МазуренкоВторник, 26 июля 2022, 23:50
На взятке задержан чиновник из департамента транспорта Киевсовета – Кличко
фото Киевсовет

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о задержании на вымогательстве взятки одного из заместителей директора департамента транспорта КГГА.

Источник: Кличко в Telegram-канале

Прямая речь: "ГБР совместно с прокуратурой города задержало на вымогательстве взятки одного из заместителей директора департамента транспорта.

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Городские власти и дальше готовы сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения и борьбы с коррупцией. Мы постоянно передаем материалы внутренних аудитов КГГА и сотрудничаем с правоохранителями".

Детали: Он отметил, что пока взяточником занимаются правоохранительные органы и будет продолжаться расследование, чиновник будет безотлагательно отстранен от исполнения обязанностей: "Это – измена и ослабление Украины. И особенно во время военного положения наказание за такие преступления должно быть самым строгим".

Кличко сравнил таких чиновников с "крысами, которые воруют у города и государства".

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Темы: КиевВиталий Кличко
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