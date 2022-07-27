Над Херсонщиною окупанти збили власний гелікоптер Ка-52 – штаб
Середа, 27 липня 2022, 01:34
У Херсонській області ППО окупантів збила російський гелікоптер Ка-52.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи, але... завдали удару по своїх.
Реклама:
Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ.
Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох".