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Над Херсонщиною окупанти збили власний гелікоптер Ка-52 – штаб

Ольга Глущенко Середа, 27 липня 2022, 01:34
Над Херсонщиною окупанти збили власний гелікоптер Ка-52 – штаб
ілюстративне фото Ка-52, Вікіпедія

У Херсонській області ППО окупантів збила російський гелікоптер Ка-52.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи,  але... завдали удару по своїх.

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Повертаючись, вертольоти  окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ.

Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники  збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох".

Теми: війнаРосіяавіа
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