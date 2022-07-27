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Над Херсонщиною окупанти збили власний гелікоптер Ка-52 – штаб

Ольга Глущенко Середа, 27 липня 2022, 01:34
ілюстративне фото Ка-52, Вікіпедія

У Херсонській області ППО окупантів збила російський гелікоптер Ка-52.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи,  але... завдали удару по своїх.

Повертаючись, вертольоти  окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ.

Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники  збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох".

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Теми: війнаРосіяавіа
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