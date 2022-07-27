Над Херсонщиною окупанти збили власний гелікоптер Ка-52 – штаб

У Херсонській області ППО окупантів збила російський гелікоптер Ка-52.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи, але... завдали удару по своїх.

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Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ.

Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох".