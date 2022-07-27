Над Херсонской областью оккупанты сбили собственный вертолет Ка-52 – штаб
Среда, 27 июля 2022, 01:34
В Херсонской области ПВО оккупантов сбила российский вертолет Ка-52.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В прошедшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но... нанесли удар по своим.
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Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск.
Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех".