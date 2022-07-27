Над Херсонской областью оккупанты сбили собственный вертолет Ка-52 – штаб

В Херсонской области ПВО оккупантов сбила российский вертолет Ка-52.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В прошедшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но... нанесли удар по своим.

Реклама:

Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск.

Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех".