Над Херсонской областью оккупанты сбили собственный вертолет Ка-52 – штаб

В Херсонской области ПВО оккупантов сбила российский вертолет Ка-52.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В прошедшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но... нанесли удар по своим.

Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск.

Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех".