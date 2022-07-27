На Херсонщині українські захисники звільнили і зачистили Андріївку від ворога
Середа, 27 липня 2022, 02:54
Збройні сили України звільнили і зачистили від окупантів село Андріївка Херсонської області.
Джерело: Оперативне командування "Південь"
Деталі: Авіацією ЗСУ нанесено 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.
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Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.
Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ.
"Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!" – ідеться в повідомленні.
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