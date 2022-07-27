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На Херсонщині українські захисники звільнили і зачистили Андріївку від ворога

Ольга Глущенко Середа, 27 липня 2022, 02:54
фото: ОК Південь

Збройні сили України звільнили і зачистили від окупантів село Андріївка Херсонської області.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Авіацією ЗСУ нанесено 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.

Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ.

"Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!" – ідеться в повідомленні.

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Теми: Херсонська областьвійнаЗбройні сили
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