На Херсонщині українські захисники звільнили і зачистили Андріївку від ворога

Збройні сили України звільнили і зачистили від окупантів село Андріївка Херсонської області.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Авіацією ЗСУ нанесено 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів.

Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ.

"Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!" – ідеться в повідомленні.