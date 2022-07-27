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В Херсонской области украинские защитники освободили и зачистили Андреевку от врага

Ольга ГлущенкоСреда, 27 июля 2022, 02:54
В Херсонской области украинские защитники освободили и зачистили Андреевку от врага
фото: ОК Юг

Вооруженные силы Украины освободили и зачистили от оккупантов село Андреевка Херсонской области.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: Авиацией ВСУ нанесено 4 удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов.

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Поражены 4 опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.

Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск.

"Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции!" – говорится в сообщении.

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Темы: Херсонская областьвойнаВооруженные силы
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