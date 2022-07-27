Зеленський про удари росіян: Ми будемо бити у відповідь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на удари росіян по українських містах обовязково буде "відповідь".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні (26 липня – ред.) окупанти знову вдарили по Одеській області, знову – ракетами по звичайних будинках.

Ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значних цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...

І ми за це будемо обов’язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони.

Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться".