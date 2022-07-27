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Зеленський про удари росіян: Ми будемо бити у відповідь

Ольга Глущенко Середа, 27 липня 2022, 03:30
Зеленський про удари росіян: Ми будемо бити у відповідь
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на удари росіян по українських містах обовязково буде "відповідь".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні (26 липня – ред.) окупанти знову вдарили по Одеській області, знову – ракетами по звичайних будинках.

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Ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значних цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...

І ми за це будемо обов’язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони.

Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться".

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Теми: Зеленськийвійна
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