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Зеленский об ударах россиян: Мы будем бить в ответ

Ольга ГлущенкоСреда, 27 июля 2022, 03:30
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на удары россиян по украинским городам обязательно будет "ответ".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня (26 июля – ред.) оккупанты снова ударили по Одесской области, снова – ракетами по обычным домам.

Ракеты, предназначенные для уничтожения военных кораблей и других значительных целей. Именно таким тяжелым оружием русская армия разрушает обычный частный сектор вблизи моря. Люди там жили, отдыхали...

И мы за это будем обязательно бить в ответ, что бы там ни лгало о таких ударах российское Министерство обороны.

Постоянный российский террор Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской области, Днепропетровщины, Донбасса, приграничных районов Сумщины и Черниговщины – все это оккупантам просто так не пройдет".

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Темы: Зеленскийвойна
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