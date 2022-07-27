Ворог завдав ударів по Сумщині з мінометів і "Граду", поранена жінка

У Сумській області 26 липня росіяни обстріляли 3 громади, поранили жінку.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Після 17.30 по Есманській громаді було 12 мінометних прильотів.

Із 18 години почалися обстріли різних територій Краснопільської громади – 17 приходів з міномету і 12 з "Граду".

Вдень також був один прильот з міномету по території одного із сіл Середино-Будської громади.

А о 17 годині почався мінометний вогонь, 14 прильотів.

Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач і трансформатор. А також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку.

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