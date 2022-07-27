Ворог завдав ударів по Сумщині з мінометів і "Граду", поранена жінка
Середа, 27 липня 2022, 05:25
У Сумській області 26 липня росіяни обстріляли 3 громади, поранили жінку.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: Після 17.30 по Есманській громаді було 12 мінометних прильотів.
Реклама:
Із 18 години почалися обстріли різних територій Краснопільської громади – 17 приходів з міномету і 12 з "Граду".
Вдень також був один прильот з міномету по території одного із сіл Середино-Будської громади.
А о 17 годині почався мінометний вогонь, 14 прильотів.
ВІДЕО ДНЯ
Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач і трансформатор. А також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку.
Поранення дістала 65-річна жінка – сторож бази.