Враг нанес удары по Сумщине из минометов и "Града", ранена женщина
Среда, 27 июля 2022, 05:25
В Сумской области 26 июля россияне обстреляли 3 общины, ранили женщину.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Детали: После 17:30 по Эсманской общине было 12 минометных прилетов.
С 18 часов начались обстрелы разных территорий Краснопольской общины – 17 приходов из миномета и 12 из "Града".
Днем также был один прилет из миномета по территории одного из сел Середино-Будской общины.
А в 17 часов начался минометный огонь, 14 прилетов.
В результате этого обстрела повреждены окна в домах, заборы, линия электропередач и трансформатор. А также разбиты помещения одной из баз отдыха.
ВИДЕО ДНЯ
Ранения получила 65-летняя женщина – сторож базы.