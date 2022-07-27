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Враг нанес удары по Сумщине из минометов и "Града", ранена женщина

Ольга ГлущенкоСреда, 27 июля 2022, 05:25
последствия обстрелов, фото: telegram Живицкого

В Сумской области 26 июля россияне обстреляли 3 общины, ранили женщину.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: После 17:30 по Эсманской общине было 12 минометных прилетов.

С 18 часов начались обстрелы разных территорий Краснопольской общины – 17 приходов из миномета и 12 из "Града".

Днем также был один прилет из миномета по территории одного из сел Середино-Будской общины.

А в 17 часов начался минометный огонь, 14 прилетов.

В результате этого обстрела повреждены окна в домах, заборы, линия электропередач и трансформатор. А также разбиты помещения одной из баз отдыха.

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Ранения получила 65-летняя женщина – сторож базы.

 
 

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Темы: Сумская областьвойнаобстрел
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