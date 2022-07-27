Перед анексією РФ хоче захопити більше територій України, але навряд чи зможе – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія має на меті захопити ще територій України перед проведенням референдумів і анексією.

Джерело: ISW

Деталі: Керівництво, яке підтримується Росією, продовжує проголошувати терміни для захоплення додаткової української території, ймовірно, щоб підтримати поточну підготовку до референдумів з приводу приєднання цих територій до Російської Федерації.

Заступник міністра інформації так званої "ДНР" Даніїл Безсонов 25 липня заявив, що фейкова республіка розраховує захопити всю Донецьку область до кінця серпня.

Раніше різні російські та західні джерела повідомляли, що Росія має намір провести референдуми на окупованих територіях у першій половині місяця, ймовірно, приблизно 11 вересня.

Підтримувана Росією окупаційна так звана влада, ймовірно, наполягає на встановленні термінів для військових цілей, щоб підтримати умови прискореної анексії, хоча російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку зазначеного терміну анексії.

Ключові висновки аналітиків інституту:

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