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Перед анексією РФ хоче захопити більше територій України, але навряд чи зможе – ISW

Ольга Глущенко Середа, 27 липня 2022, 04:28
Перед анексією РФ хоче захопити більше територій України, але навряд чи зможе – ISW
обстріляний росіянами будинок, фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія має на меті захопити ще територій України перед проведенням референдумів і анексією.

Джерело: ISW

Деталі: Керівництво, яке підтримується Росією, продовжує проголошувати терміни для захоплення додаткової української території, ймовірно, щоб підтримати поточну підготовку до референдумів з приводу приєднання цих територій до Російської Федерації.

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Заступник міністра інформації так званої "ДНР" Даніїл Безсонов 25 липня заявив, що фейкова республіка розраховує захопити всю Донецьку область до кінця серпня.

Раніше різні російські та західні джерела повідомляли, що Росія має намір провести референдуми на окупованих територіях у першій половині місяця, ймовірно, приблизно 11 вересня.

Підтримувана Росією окупаційна так звана влада, ймовірно, наполягає на встановленні термінів для військових цілей, щоб підтримати умови прискореної анексії, хоча російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку зазначеного терміну анексії.

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Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Окупаційне керівництво оголошує прискорені терміни для захоплення української території, щоб узгодити зусилля Кремля з підготовки до анексії окупованих територій.
  • Російські війська захопили незначні території на північний схід від Бахмута і продовжують бої на схід і південь від Бахмута.
  • Сили РФ здійснили обмежену атаку на північний захід від Ізюма, ймовірно, щоб убезпечити російські тилові райони на лінії Ізюм-Слов’янськ.
  • Окупанти здійснили обмежені обстріли на південному заході від міста Донецьк поблизу кордону Запорізької області.
  • Російські війська зосередилися на обороні окупованих рубежів і провели обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.
  • Українські війська продовжували завдавати ударів по російських матеріально-технічних вузлах у Херсонській області.
  • Кремль продовжує формування регіональних добровольчих батальйонів для введення в Україну.
  • Витоки інформації української розвідки продовжують розкривати плани Кремля щодо анексії окупованої України шляхом фальсифікованих референдумів.

Теми: війна
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