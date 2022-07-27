Перед аннексией РФ хочет захватить больше территории Украины, но вряд ли сможет – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия имеет целью захватить еще территории Украины перед проведением референдумов и аннексией.

Источник: ISW

Детали: Руководство, поддерживаемое Россией, продолжает провозглашать сроки для захвата дополнительной украинской территории, вероятно, чтобы поддержать текущую подготовку к референдумам по поводу присоединения этих территорий к Российской Федерации.

Заместитель министра информации так называемой ДНР Даниил Бессонов 25 июля заявил, что фейковая республика рассчитывает захватить всю Донецкую область до конца августа.

Ранее разные российские и западные источники сообщали, что Россия намерена провести референдумы на оккупированных территориях в первой половине месяца, вероятно, примерно 11 сентября.

Поддерживаемая Россией так называемая оккупационная власть, вероятно, настаивает на установлении сроков для военных целей, чтобы поддержать условия ускоренной аннексии, хотя российские войска вряд ли оккупируют значительную дополнительную территорию в Украине до начала указанного срока аннексии.

Ключевые выводы аналитиков института:

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