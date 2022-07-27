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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область, у Марганці поранено жінку

Олена РощінаСереда, 27 липня 2022, 07:37

У ніч на 27 липня російські війська вкотре обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.  

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко 

Пряма мова: "Уночі нас знову обстріляли... Російські війська накрили вогнем два райони: Нікопольський та Криворізький. 

По Нікопольському району ворог двічі ударив з "Градів". Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні. 

У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства".

Деталі: По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. 

У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики. 

ВІДЕО ДНЯ

Люди не ушкоджені. 

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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