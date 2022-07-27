Росіяни обстріляли Дніпропетровську область, у Марганці поранено жінку
Середа, 27 липня 2022, 07:37
У ніч на 27 липня російські війська вкотре обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова: "Уночі нас знову обстріляли... Російські війська накрили вогнем два райони: Нікопольський та Криворізький.
По Нікопольському району ворог двічі ударив з "Градів". Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні.
У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства".
Деталі: По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії.
У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики.
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Люди не ушкоджені.