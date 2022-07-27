Россияне обстреляли Днепропетровскую область, в Марганце ранена женщина

В ночь на 27 июля российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночью нас снова обстреляли... Российские войска накрыли огнем два района: Никопольский и Криворожский.

По Никопольскому району враг дважды ударил из "Градов". Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.

В городе повреждено 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия".

Детали: По Зеленодольской общине враг палил из ствольной артиллерии.

В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село частично без света. Работают электрики.

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Люди не пострадали.