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Россияне обстреляли Днепропетровскую область, в Марганце ранена женщина

Елена РощинаСреда, 27 июля 2022, 07:37

В ночь на 27 июля российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночью нас снова обстреляли... Российские войска накрыли огнем два района: Никопольский и Криворожский.

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По Никопольскому району враг дважды ударил из "Градов". Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.

В городе повреждено 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия".

Детали: По Зеленодольской общине враг палил из ствольной артиллерии.

ВИДЕО ДНЯ

В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село частично без света. Работают электрики.

Люди не пострадали.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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