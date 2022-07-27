Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти Херсонщини визнали, що два мости пошкоджено після ударів ЗСУ

Олена РощінаСереда, 27 липня 2022, 08:06
Окупанти Херсонщини визнали, що два мости пошкоджено після ударів ЗСУ
Колаборант Кирило Стремоусов, скриншот

Ставленик окупантів Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України.

Джерело: ТАСС

Деталі: Стремоусов, який називає себе "заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області", повідомив, що рух Антонівським мостом у Херсоні закрито після удару з боку ЗСУ.

Реклама:

Раніше вночі Стремоусов у відеозверненні заявляв, що чергова спроба обстрілу Антонівського мосту через Дніпро у Херсоні не призвела до руйнування мосту.

Колаборант РФ також заявив, що Збройні сили України зробили спробу завдати удару по залізничному мосту в Херсонській області.

Пізніше Стремоусов повідомив, що й залізничний міст через Дніпро отримав пошкодження під час обстрілу.

ВІДЕО ДНЯ
Антонівські мости під Херсоном
Антонівські мости під Херсоном

Цьому передувало: У ніч на 27 липня у пабліках ширилися повідомлення й відео про удари по Антонівському мосту й роботу російських засобів ППО в окупованому Херсоні. Достовірної інформації про удари та їх наслідки не було.

Раніше Антонівський міст уже зазнавав ударів та пошкоджень.

Цей міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона.

УП, оновлено о 09:49
Теми: Херсонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: