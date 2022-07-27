Окупанти Херсонщини визнали, що два мости пошкоджено після ударів ЗСУ

Ставленик окупантів Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України.

Джерело: ТАСС

Деталі: Стремоусов, який називає себе "заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області", повідомив, що рух Антонівським мостом у Херсоні закрито після удару з боку ЗСУ.

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Раніше вночі Стремоусов у відеозверненні заявляв, що чергова спроба обстрілу Антонівського мосту через Дніпро у Херсоні не призвела до руйнування мосту.

Колаборант РФ також заявив, що Збройні сили України зробили спробу завдати удару по залізничному мосту в Херсонській області.

Пізніше Стремоусов повідомив, що й залізничний міст через Дніпро отримав пошкодження під час обстрілу.

ВІДЕО ДНЯ

Антонівські мости під Херсоном

Цьому передувало: У ніч на 27 липня у пабліках ширилися повідомлення й відео про удари по Антонівському мосту й роботу російських засобів ППО в окупованому Херсоні. Достовірної інформації про удари та їх наслідки не було.

Раніше Антонівський міст уже зазнавав ударів та пошкоджень.

Цей міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона.