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Окупанти Херсонщини визнали, що два мости пошкоджено після ударів ЗСУ

Олена РощінаСереда, 27 липня 2022, 08:06
Колаборант Кирило Стремоусов, скриншот

Ставленик окупантів Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України.

Джерело: ТАСС

Деталі: Стремоусов, який називає себе "заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області", повідомив, що рух Антонівським мостом у Херсоні закрито після удару з боку ЗСУ.

Раніше вночі Стремоусов у відеозверненні заявляв, що чергова спроба обстрілу Антонівського мосту через Дніпро у Херсоні не призвела до руйнування мосту.

Колаборант РФ також заявив, що Збройні сили України зробили спробу завдати удару по залізничному мосту в Херсонській області.

Пізніше Стремоусов повідомив, що й залізничний міст через Дніпро отримав пошкодження під час обстрілу.

Антонівські мости під Херсоном
Антонівські мости під Херсоном

Цьому передувало: У ніч на 27 липня у пабліках ширилися повідомлення й відео про удари по Антонівському мосту й роботу російських засобів ППО в окупованому Херсоні. Достовірної інформації про удари та їх наслідки не було.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Антонівський міст уже зазнавав ударів та пошкоджень.

Цей міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона.

УП, оновлено о 09:49
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Теми: Херсонвійна
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