Окупанти Херсонщини визнали, що два мости пошкоджено після ударів ЗСУ
Ставленик окупантів Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України.
Джерело: ТАСС
Деталі: Стремоусов, який називає себе "заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області", повідомив, що рух Антонівським мостом у Херсоні закрито після удару з боку ЗСУ.
Раніше вночі Стремоусов у відеозверненні заявляв, що чергова спроба обстрілу Антонівського мосту через Дніпро у Херсоні не призвела до руйнування мосту.
Колаборант РФ також заявив, що Збройні сили України зробили спробу завдати удару по залізничному мосту в Херсонській області.
Пізніше Стремоусов повідомив, що й залізничний міст через Дніпро отримав пошкодження під час обстрілу.
Цьому передувало: У ніч на 27 липня у пабліках ширилися повідомлення й відео про удари по Антонівському мосту й роботу російських засобів ППО в окупованому Херсоні. Достовірної інформації про удари та їх наслідки не було.
Раніше Антонівський міст уже зазнавав ударів та пошкоджень.
Цей міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона.