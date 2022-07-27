Оккупанты Херсонщины признали, что два моста повреждены после ударов ВСУ
Ставленник оккупантов Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения после ночной атаки Вооруженных сил Украины.
Источник: ТАСС
Детали: Стремоусов, называющий себя "заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области", сообщил, что движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыто после удара со стороны ВСУ.
Ранее ночью Стремоусов в видеообращении заявлял, что очередная попытка обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне не привела к разрушению моста.
Коллаборант РФ также заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по железнодорожному мосту в Херсонской области.
Позже Стремоусов сообщил, что и железнодорожный мост через Днепр получил повреждения при обстреле.
Этому предшествовало: В ночь на 27 июля в пабликах распространялись сообщения и видео об ударах по Антоновскому мосту и работе российских средств ПВО в оккупированном Херсоне. Достоверной информации об ударах и их последствиях не было.
Ранее Антоновский мост уже подвергался ударам и получал повреждения.
Этот мост является ключевым для снабжения российских захватчиков военнослужащими и военной техникой из оккупированного Крыма в Херсон.