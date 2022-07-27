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Оккупанты Херсонщины признали, что два моста повреждены после ударов ВСУ

Елена РощинаСреда, 27 июля 2022, 08:06
Коллаборант Кирилл Стремоусов, скриншот

Ставленник оккупантов Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения после ночной атаки Вооруженных сил Украины.

Источник: ТАСС

Детали: Стремоусов, называющий себя "заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области", сообщил, что движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыто после удара со стороны ВСУ. 

Ранее ночью Стремоусов в видеообращении заявлял, что очередная попытка обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне не привела к разрушению моста.

Коллаборант РФ также заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по железнодорожному мосту в Херсонской области.

Позже Стремоусов сообщил, что и железнодорожный мост через Днепр получил повреждения при обстреле.

Антоновские мосты под Херсоном
Антоновские мосты под Херсоном

Этому предшествовало: В ночь на 27 июля в пабликах распространялись сообщения и видео об ударах по Антоновскому мосту и работе российских средств ПВО в оккупированном Херсоне. Достоверной информации об ударах и их последствиях не было.

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Ранее Антоновский мост уже подвергался ударам и получал повреждения.

Этот мост является ключевым для снабжения российских захватчиков военнослужащими и военной техникой из оккупированного Крыма в Херсон.

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Темы: Херсонвойна
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