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Донеччина: окупанти вбили людину, ще одну - поранили

Валентина РоманенкоСереда, 27 липня 2022, 08:19

За добу 26 липня внаслідок російської агресії у Донецькій області загинула 1 людина, ще 1 було поранено.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Сіверську. Ще 1 людина отримала поранення".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Водночас кожного воєнного злочинця чекає покарання.

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Теми: Донецька областьвійна
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