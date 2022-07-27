Донеччина: окупанти вбили людину, ще одну - поранили

За добу 26 липня внаслідок російської агресії у Донецькій області загинула 1 людина, ще 1 було поранено.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "Росія вбиває цивільних! За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Сіверську. Ще 1 людина отримала поранення".



Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



Водночас кожного воєнного злочинця чекає покарання.

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